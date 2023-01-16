НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Водителей оштрафуют за летние шины зимой и неработающую ABS

Источник:
Sibnet.ru
681 3
Знак шипы
Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД получит право штрафовать водителей за шины не по сезону, неработающую систему ABS, а также нештатные лампы в фарах — эти положения будет содержать новый перечень «неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

На перечень неисправностей и условий ссылается ст. 12.5 КоАП, которая подразумевает штрафы от 500 рублей за неисправности транспортных средств. Новая редакция переписывалась несколько лет, сейчас создан итоговый вариант постановления правительства, пишет «Коммерсантъ».

Водителям легковых авто и легких грузовиков с декабря по февраль будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. При этом регионы смогут увеличивать длительность сезонного запрета.

Новый перечень запретит применять в фарах нештатные ксеноновые и светодиодные лампы. Они более яркие, но незаводская установка, как правило, приводит к ослеплению встречного потока.

Инспекторы смогут штрафовать водителей за неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели.

От ряда идей ГИБДД в процессе обсуждения отказалась. Например, предлагалось выписывать штраф за горящую лампочку Check Engine. Она указывает на неисправность в двигателе, но может загораться при заправке некачественным топливом.

Еще по теме
Машины практически перестали ремонтировать по ОСАГО
Заработали электронные водительские права
Новый сигнал светофора появится в России
Знаки, СИМы, штрафы: что изменится для автомобилистов в 2023 году
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е
Соледар наш: как изменится карта боев на Украине
Обсуждение (3)
О самом главном
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Россия согласилась на переговоры с Украиной
34
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
30
Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной
26
МИД заявил о борьбе России с альянсом западного ВПК и Украины