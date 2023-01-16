Водителей оштрафуют за летние шины зимой и неработающую ABS

ГИБДД получит право штрафовать водителей за шины не по сезону, неработающую систему ABS, а также нештатные лампы в фарах — эти положения будет содержать новый перечень «неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

На перечень неисправностей и условий ссылается ст. 12.5 КоАП, которая подразумевает штрафы от 500 рублей за неисправности транспортных средств. Новая редакция переписывалась несколько лет, сейчас создан итоговый вариант постановления правительства, пишет «Коммерсантъ».

Водителям легковых авто и легких грузовиков с декабря по февраль будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. При этом регионы смогут увеличивать длительность сезонного запрета.

Новый перечень запретит применять в фарах нештатные ксеноновые и светодиодные лампы. Они более яркие, но незаводская установка, как правило, приводит к ослеплению встречного потока.

Инспекторы смогут штрафовать водителей за неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели.

От ряда идей ГИБДД в процессе обсуждения отказалась. Например, предлагалось выписывать штраф за горящую лампочку Check Engine. Она указывает на неисправность в двигателе, но может загораться при заправке некачественным топливом.