Банковские оповещения появятся во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» тестирует банковские оповещения через «VK Мессенджер». На начальном этапе доступен только один банк и ограниченный спектр уведомлений.

Клиенты «Альфа-Банка» начали получать уведомления о выпуске карт через социальную сеть «ВКонтакте». Это первый этап тестирования новой функции, сообщает RB.RU со ссылкой на пресс-службу VK.

В пресс-службе отметили, что социальная сеть — это привычная и удобная для пользователей среда общения. Предполагается, что в будущем пользователи смогут получать таким способом коды подтверждения, информацию о движении средств и другие полезные оповещения.

Генеральный директор VK анонсировал возможность получения банковских уведомлений через социальную сеть в ноябре 2022 года. Он отмечал, что это просто интегрировать в сервисы по работе с клиентами и позволит избежать любых комиссий.