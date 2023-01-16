Якубович оскандалился после высказывания про «вонючую» Камчатку

Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович неудачно принял подарки от участницы программы из Камчатки и вызвал негодование в Сети.

Во время выпуска «Поле чудес», вышедшего в эфир 13 января, жительница Камчатки одарила Якубовича подарками. Она надела на ведущего национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки.

Во время примерки шапки Якубович сказал: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота. Ой! в смысле чукчу». В зрительном зале раздались смешки, но на этом неудачные реплики не закончились.

После того, как на Якубовиче оказались бусы из корюшки, он поспешил их снять со словами: «Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь».

Участница, презентовавшая подарки, с чувством юмора отнеслась к словам Якубовича. Но после эфира в Сети появилось недовольные комментарии. Телезрители посчитали, что ведущий высказался грубо и оскорбительно в адрес жителей Камчатки.