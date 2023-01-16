Президент Хорватии заявил о прокси‑войне НАТО против России

Соединенные Штаты и НАТО ведут против России на Украине опосредованную войну, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», — приводит ТАСС слова президента Хорватии.

Миланович отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы. «План не может состоять в том, чтобы убрать Путина. План не может быть в санкциях», — отметил он.

«Санкции — это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями Милошевича <...>. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?» — задался вопросом хорватский лидер.

Миланович ранее выступал против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны. Он убежден, что их подготовка в нескольких странах ЕС грозит опасными последствиями.