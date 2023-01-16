Эксперт подсказал, как защитить роутер от взлома

Эксперт по кибербезопасности «Ростелеком-Солар» Александр Вураско напомнил о важности надежного пароля для Wi-Fi и порекомендовал настраивать защиту беспроводной сети сразу же после приобретения роутера.

«К сожалению, признаков того, что ваш роутер находится под контролем злоумышленников, не существует. Поэтому я настоятельно рекомендую всем после покупки роутера менять пароль со стандартного на свой, причем уникальный, который не используется больше нигде. Также выбирать для беспроводных сетей шифрование WPA2», — рассказал Вураско в интервью «Радио Sputnik».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как правильно выбрать скоростной роутер

Злоумышленники способны похитить практически любые данные. Это могут быть истории переписок или пароли от сервисов и банковских приложений. Иногда похищенную информацию используют для шантажа или продают мошенникам.

Вураско отметил, что пароль роутера должен быть уникальным и не использоваться больше нигде. Необходимости менять его каждый месяц нет, но на всякий случай иногда это стоит делать.