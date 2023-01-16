Песни с тайным посылом: как артисты мстят бывшим

Идеальная месть бывшему — стать успешной и счастливой. Так считают зарубежные и российские знаменитости, посвящая песни экс-возлюбленным. В своем творчестве многие напрямую описали свои любовные истории, поставив жирную точку в отношениях.

Майли Сайрус «Flowers»

Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». Роман был не из простых: на протяжении отношений возлюбленные часто брали паузу. Но в 2018 году знаменитости поженились. Счастливый брак продержался два месяца, потом пара распалась, а через два года официально развелась.

Сайрус посвятила несколько песен бывшему возлюбленному, среди которых «WTF Do I Know?», «Midnight sky», «Slide Away». Зафиналить историю певица решила треком «Flowers».

«Я могу сама купить себе цветы, написать свое имя на песке. Часами разговаривать сама с собой, да, некоторые вещи ты не понимаешь <…> Да, я могу любить себя лучше, чем ты», — спела Майли Сайрус.

Полина Гагарина «Вчера»

Полина Гагарина подытожила в песне «Вчера» сразу два неудачных брака. Часть песни завуалированно посвящена первому мужу Петру Кислову, другая — Дмитрию Исхакову.

Певица писала в соцсетях, что трек «Вчера» стал для нее чертой, которая отделила прошлое от настоящего. Теперь артистка чувствует себя свободной и уверенной в себе.

«С виду был милым, но был пустым. Говорил так красиво. Просто уйди, я сказала все», — поет Гагарина в одном из куплетов песни «Вчера».

Шакира

Любовная история Шакиры и футболиста Жерара Пике длиной в 12 лет закончилась печально. Спортсмен изменил певице с девушкой-студенткой Кларой Чиа Марти. В ответ знаменитость забрала детей, выиграв суд по опеке, и изрядно подпортила имидж футболиста.

Спустя полгода после разрыва Шакира совместно с аргентинским диджеем Bizarrap записала трек, где поиздевалась над бывшим. Песня не получила названия, по сути это просто дисс, исполненный на Music Sessions #53.

В песне певица не называет имени Пике, но поклонникам очевидно, о ком и о чем идет речь. В треке, в числе прочего, говорится, что бывший возлюбленный «поменял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio». Тем самым исполнительница проводит аналогию между люксовыми и бюджетными брендами.

Ольга Бузова «Без дел»

Страдания Ольги Бузовой по бывшим — пожалуй, одни из самых громких в российском шоу-бизнесе. После любого неудачного романа она выпускает несколько синглов, где рассказывает о прошедшей любви. Впрочем, запела телеведущая как раз после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Одной из самых язвительных песен, посвященных бывшему, стал трек «Без дел», вышедший в 2021 году. На тот момент певица все еще не могла забыть предательство Тарасова.

В песне «Без дел» ведущая хорошо прошлась по партнеру. «У меня из-за таких, как ты, аллергия на понты. SMS без запятых, кормишь завтраком без еды. Без тебя мне лучше, больше мне не нужен. Просто потому что ты все время без дел», — спела Бузова.

Клава Кока и Мари Краймбрери «Шкура»

Певицы Клава Кока и Мари Краймбрери спели дуэтом песню «Шкура», это первый фит популярных артисток. Обе певицы не афишируют личную жизнь, но говорят, что их песни основаны на реальных событиях.

В песне говорится про мужчину, который меняет девушек на более доступных. Клава Кока рассказала поклонникам, что трек — «один из самых жестких, и при этом личных треков с историей».

В песне «Шкура» девушки дали понять бывшим, что они ничтожны по сравнению с ними. В тексте есть такие строчки: «По ночам крутил любовь с ней без перекура. Я любила за глаза, а она за купюры» и «Твоя новая — просто рандом. И, поверь, мне будет лучше одной, а тебя я отпускаю на дно».