Власти задумались над введением единой платежки за ЖКУ

Минстрой и другие ведомства обсуждают возможность создания в России единого платежного документа за коммунальные услуги, говорится в официальном правительственном письме.

Инициатива предполагает переход к электронным документам на оплату ЖКУ. Они будут формироваться в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, приводят «Известия» содержание документа.

«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — сказал эксперт Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павла Склянчука.

По его словам, сейчас единая форма отсутствует, а общедомовые показания в платежных документах не отображаются. В связи с этим граждане не понимают, за что именно они платят.

В Минстрое отметили, что идея нацелена на рост качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ. Также предполагается снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.