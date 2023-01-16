НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти задумались над введением единой платежки за ЖКУ

Источник:
«Известия»
166 2
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Минстрой и другие ведомства обсуждают возможность создания в России единого платежного документа за коммунальные услуги, говорится в официальном правительственном письме.

Инициатива предполагает переход к электронным документам на оплату ЖКУ. Они будут формироваться в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, приводят «Известия» содержание документа.

«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — сказал эксперт Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павла Склянчука.

По его словам, сейчас единая форма отсутствует, а общедомовые показания в платежных документах не отображаются. В связи с этим граждане не понимают, за что именно они платят.

В Минстрое отметили, что идея нацелена на рост качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ. Также предполагается снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.

Еще по теме
Строить деревянные многоэтажки разрешат в России
Сбербанк повысил ипотечные ставки
Расчет за общедомовые нужды изменится с января
Цены на квартиры в Новосибирске в 2023 году подрастут
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е
Обсуждение (2)
Картина дня
CNN назвал Украину «оружейной лабораторией» Запада
Власти задумались над введением единой платежки за ЖКУ
Машины практически перестали ремонтировать по ОСАГО
Медведчук прервал молчание и написал статью о украинском синдроме
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Россия согласилась на переговоры с Украиной
32
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар
32
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
30
Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной