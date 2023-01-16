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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

CNN назвал Украину «оружейной лабораторией» Запада

Источник:
CNN
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Вооруженный конфликт на Украине дал Соединенным Штатам и союзникам редкую возможность изучить эффективность собственных вооружений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

«Украина — абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это боевые испытания в реальном времени», — сказал телеканалу источник, близкий к одной из западных разведок.

Военные из США внимательно следят за ходом конфликта на Украине, который помогает им изучать, как западные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании и какие боеприпасы обе стороны используют, отметил CNN.

Для американских военных конфликт на Украине стал «невероятным источником данных» об эффективности их собственных систем, добавил источник из Пентагона. Он привел в пример системы РСЗО HIMARS и отметил, что их успех «стал откровением».

В то же время гаубицы M777 показали себя не столь эффективно, поскольку их стволы слишком быстро изнашиваются при активной стрельбе и сама артсистема не отличается надежностью, добавил другой источник в Пентагоне.

Тема: Военная операция на Украине
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