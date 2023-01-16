Торговые сети запустили технологию проверки просрочки на кассах

Торговые сети запустят новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности молочных изделий на кассе.

Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить. Первым станет один из крупнейших ритейлеров — компания «Магнит», которая начнет использовать эту технологию в январе. Сеть постепенно подключит каждую точку в течение месяца, рассказали «Известиям» в компании.

На практике это цифровое решение будет действовать так: из системы маркировки «Честный знак» ретейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканировании марки на кассе. Если система зафиксирует просроченный товар, то она заблокирует транзакцию.

То есть, даже если продукция окажется у потребителя, его продажа станет технически невозможной. Такое может случиться, например, когда сотрудники магазина не успели убрать просрочку из торгового зала, либо человек взял ее по ошибке.