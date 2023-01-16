НАВЕРХ

Боец ММА умер на верхней полке поезда

Источник:
Sibnet.ru
555 0
Фото: © YouTube

Боец ММА Георгий Гаглоев умер на верхней полке плацкартного вагона поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. Сначала сообщалось, что его задушили подушкой, затем эту версию опровергли.

Тело Гаглоева обнаружили во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Телеграм-канал Baza сообщил, что Гаглоева могли задушить подушкой, а причиной убийства могли стать активные поиски бойцом его тети — известной на Кавказе гадалки Риммы Гаглоевой, которая в прошлом году исчезла вместе с помощником в Чечне после прилета из ОАЭ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что на теле Гаглоева не обнаружено признаков насильственной смерти. Пассажиры, ехавшие со спортсменом, рассказали, что тот сначала храпел, потом утих.

По данным телеграм-канала «112», прибывшие на место медики установили, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

Гаглоев — мастер спорта международного класса по ММА, участник международных и всероссийских соревнований. Ему было 25 лет.

Еще по теме
Нурмагомедов уйдет из индустрии ММА
Президент UFC подрался с женой в ночном клубе
Сын Кадырова дебютирует в ММА
Безногий боец выиграл дебютный бой в ММА
смотреть все
Спорт #Единоборства #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (0)
Картина дня
CNN назвал Украину «оружейной лабораторией» Запада
Власти задумались над введением единой платежки за ЖКУ
Машины практически перестали ремонтировать по ОСАГО
Медведчук прервал молчание и написал статью о украинском синдроме
О самом главном
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Россия согласилась на переговоры с Украиной
32
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар
32
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
30
Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной