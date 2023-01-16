Боец ММА умер на верхней полке поезда

Боец ММА Георгий Гаглоев умер на верхней полке плацкартного вагона поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. Сначала сообщалось, что его задушили подушкой, затем эту версию опровергли.

Тело Гаглоева обнаружили во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Телеграм-канал Baza сообщил, что Гаглоева могли задушить подушкой, а причиной убийства могли стать активные поиски бойцом его тети — известной на Кавказе гадалки Риммы Гаглоевой, которая в прошлом году исчезла вместе с помощником в Чечне после прилета из ОАЭ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что на теле Гаглоева не обнаружено признаков насильственной смерти. Пассажиры, ехавшие со спортсменом, рассказали, что тот сначала храпел, потом утих.

По данным телеграм-канала «112», прибывшие на место медики установили, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

Гаглоев — мастер спорта международного класса по ММА, участник международных и всероссийских соревнований. Ему было 25 лет.