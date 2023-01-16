Почему новый «Чебурашка» стал таким популярным

Фильм «Чебурашка» продолжает бить рекорды, собирая полные залы в кинотеатрах. С момента выхода семейная картина собрала более 4 миллиардов рублей, став самым кассовым фильмом в истории проката России. В чем успех нового Чебурашки?

По сюжету, маленького зверька, любящего апельсины, ураганом переносит в южный городок России. Там он знакомится с нелюдимым садовником Геной, который переживает ссору с дочерью.

Гена не рад новому пушистому знакомому, называя зверя белорусской овчаркой. Но после того, как внук Гены впервые начинает говорить благодаря Чебурашке садовник решает оставить питомца. Параллельно за Чебурашкой охотится богатая женщина, которая желает заполучить зверька для капризной внучки.

Феномен «Чебурашки»

Огромный кассовый успех стал загадкой для кинокритиков. Если зрители в восторге от «Чебурашки» и готовы стоять очереди в кассах кинотеатров ради просмотра фильма даже не на самых удобных местах, то профессионалы фильм хорошим не считают.

Вердикт таков: «Чебурашка» — фильм пустой, а финал, путь и счастливый, вызывает безысходность. Более того, главным героем в ленте стал не сам Чебурашка, а садовник Гена со своими проблемами.

Что же так массово привлекло зрителей? Ответ напрашивается сам собой: история Чебурашки — это ностальгия по советскому персонажу. Поэтому на фильм идут взрослые люди и даже пенсионеры. А молодое поколение с удовольствие смотрит картину, потому что Чебурашка — совершенно доброе и милое существо.

Удачным стал и подбор актеров. На экране появились всеми известные и многими любимые Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева.

Успех «Чебурашки»

По итогам 15 дней у «Чебурашки» в кассе 4,145 миллиарда рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю российского проката.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, предыдущий рекорд принадлежит фильму «Аватар», который суммарно в 2009 году собрал 3,5 миллиарда.

Среди самых кассовых фильмов последних лет «Холоп» (3,08 миллиарда). В 2019 году фильм Клима Шипенко тоже имел феноменальный успех, но свои 3 миллиарда лента собирала полтора месяца, в то время как «Чебурашке» потребовалось полторы недели.

«Чебурашка» продолжает собирать полные залы, а это значит, что 4 миллиарда для ленты не предел. При бюджете 850 миллионов, картина уже окупила себя почти в пять раз.