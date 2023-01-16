Медведчук прервал молчание и написал статью о России, Украине и Западе

Украинский политик Виктор Медведчук, известный также как кум российского президента Владимира Путина, написал статью о причинах российско-украинского кризиса и о его будущем.

Медведчук в статье для «Известий» начал с анализов итогов холодной войны для России и Украины, продолжил рассуждениями об отношении этих стран, назвав их «трагедией» и поделился прогнозом развития конфликта.

По мнению Медведчука, Запад считает себя победителем в холодной войне, а значит, должен контролировать территории бывшего СССР и соцлагеря. «И как должна к этому относиться Россия? Ведь она честно закончила холодную войну, а вот США, НАТО, похоже, нет. Получается, что приготовленное ей объединение с Западом идет не на равных условиях, а на условиях экономического и политического поглощения», — пишет политик.

Также Медведчук считает, что русскоязычное население юго-востока Украины спасло страну от экономического коллапса в 1990-х годах, а вместе с ней и политическую независимость Украины.

Отношения России и Украины он назвал более тесными, чем у Англии и Шотландии или северных и южных штатов США. По его мнению, с 1991 года на Украине существовали две страны — «анти-Россия и Украина как еще одна Россия».

По мнению экс-депутата, российско-украинский конфликт либо «сползет к мировой войне и ядерному конфликту», либо будет проведен «процесс разрядки», как при завершении Холодной войны. Медведчук считает, что в стране есть граждане, которые хотят мира, но их «по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали».

Медведчук — кум Владимира Путина (российский президент — крестный отец его дочери), в прошлом один из богатейших бизнесменов на Украине (12-е место в списке Forbes 2021 года, его состояние оценивалось в 620 миллионов долларов), а также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

На Украине против Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что политик сбежал из-под домашнего ареста. В апреле он был задержан СБУ. 22 сентября Медведчука передали России в обмен на украинских военных.