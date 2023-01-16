Суперторпеды «Посейдон» изготовили для подлодки «Белгород»

Атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» получит первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон».

«Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород"», — сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

По данным источника, раздельные испытания основных узлов «Посейдона» включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены. Ранее экипаж подлодки «Белгород» завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета суперторпеды.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников «Посейдон» — подлодка проекта 09852 «Белгород» — был спущен на воду в апреле 2019 года. Ее передача флоту состоялась 8 июля 2022 года.