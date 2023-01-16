Хирурги Центра Мешалкина удалили сложную опухоль мозга у подростка

Нейрохирурги новосибирского Центра Мешалкина удалили опухоль головного мозга у подростка, из-за нее парень терял зрение и мучился от головных болей, сообщает пресс-служба учреждения.

Опухоль размером с грецкий орех выявили на стадии тяжелых осложнений: мальчика мучали периодические сильные головные боли специфического характера, ухудшалось зрение. Наблюдались постоянное головокружение, тошнота и рвота, что пациент не мог есть и передвигаться.

«У подростка было критическое состояние при поступлении. В любой момент все могло закончится драматично, так как все компенсаторные резервы организма были исчерпаны», — сказал нейрохирург Сергей Чернов.

Хирурги решили сложную задачу по удалению объемного образования, не нанеся ущерба функционально значимым зонам. Пациента выписали в хорошем состоянии. Опухоль оказалась доброкачественной – наилучший тип для благополучного прогноза. Лучевая терапия мальчику не понадобилась.