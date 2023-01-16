Каннибализацию самолетов узаконили в России

Российское правительство узаконило возможность снятия исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их хранения или последующей установки на другие суда, так называемую каннибализацию.

На снятые детали должны быть оформлены разрешительные документы, необходимо оценить состояние запчастей, а при последующей установке — провести тестирование, приводят «Известия» скрытое постановление №353.

Кабмин также разрешил устанавливать на зарубежный парк, оставшийся в РФ и требующий обслуживания, неоригинальные иностранные компоненты.

Российские авиакомпании в августе 2022 года обращались в Минтранс с просьбой узаконить процедуру снятия исправных запчастей с самолетов для перестановки на другие машины. Тогда же сообщалось, что несколько самолетов «Аэрофлота» (Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350) уже находятся на земле и разбираются.