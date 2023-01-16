Морозы до 56 градусов придут в Красноярский край

Морозы до 52-56 градусов прогнозируются в Красноярском крае в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На севере Красноярского края ожидаются морозы до 52 градусов в Долгано-Ненецком районе, а в Эвенкийском районе — до 56 градусов», — сообщил ТАСС Вильфанд. В Красноярске днем ожидается около 7-9 градусов мороза.

На загородных трассах федерального значения в Красноярском крае размещено 66 стационарных пунктов обогрева. Они расположены в точках общепита и гостиничных комплексах. Больше 30 пунктов обогрева действуют и на дорогах регионального значения.

По данным МЧС, также на дорогах установлены пять пунктов оказания экстренной медпомощи. Они находятся в Енисейском, Балахтинском, Козульском, Емельяновском и Манском районах края.