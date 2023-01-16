НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Морозы до 56 градусов придут в Красноярский край

Источник:
Sibnet.ru
602 1
Фото: © Sibnet.ru

Морозы до 52-56 градусов прогнозируются в Красноярском крае в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На севере Красноярского края ожидаются морозы до 52 градусов в Долгано-Ненецком районе, а в Эвенкийском районе — до 56 градусов», — сообщил ТАСС Вильфанд. В Красноярске днем ожидается около 7-9 градусов мороза.

На загородных трассах федерального значения в Красноярском крае размещено 66 стационарных пунктов обогрева. Они расположены в точках общепита и гостиничных комплексах. Больше 30 пунктов обогрева действуют и на дорогах регионального значения.

По данным МЧС, также на дорогах установлены пять пунктов оказания экстренной медпомощи. Они находятся в Енисейском, Балахтинском, Козульском, Емельяновском и Манском районах края.

Еще по теме
Экологи рассказали об угрозах неправильной уборки снега
Жители красноярского поселка сообщили о рекордных морозах до -75
Синоптик объяснил частую изменчивость погоды зимой
Сильные морозы после потепления пришли в Западную Сибирь
смотреть все
Жизнь #Гео #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Старый Новый год 2023 пришелся на пятницу, 13‑е
Обсуждение (1)
Картина дня
CNN назвал Украину «оружейной лабораторией» Запада
Власти задумались над введением единой платежки за ЖКУ
Машины практически перестали ремонтировать по ОСАГО
Медведчук прервал молчание и написал статью о украинском синдроме
О самом главном
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

стабильно растут цены, президент в другой реальности находится

kygear

Политическое решение направленное против Китая.Карту откройте и всё станет ясно.

Uynachalnica

"Все идет по плану!" (с) Хотелось бы и о самом плане услышать, где, когда и что? И сколько это еще будет...

mosquito__2010

Политика США уже добралась и до конкурсов красоты. Видно что то там трещит уже давно немножко.