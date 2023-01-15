Видео падения самолета в Непале появилось в Сети

Очевидец запечатлел на видео момент падения пассажирского лайнера возле аэропорта Покхара в Непале.

На кадрах видно, как самолет постепенно теряет высоту, сваливается на левое крыло и падает.

Пассажирский самолет ATR-72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. На его борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли. Причины ЧП устанавливаются.

Среди пассажиров были 15 иностранцев из семи стран. Посольство Россие в Непале подтвердило, что четверо россиян, находившихся на борту самолета, погибли.