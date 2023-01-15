Wildberries сделал возврат товаров платным для всех

Интернет-магазин Wildberries после ряда экспериментов с введением платы за отказ и возврат товара ввел плату для всех. Кроме того, изменились условия возврата бракованных вещей.

В течение последних двух лет Wildberries часто менял условия возврата товаров. В августе 2022 года маркетплейс официально сообщил, что платный возврат будет не для всех, а только для покупателей с маленькой суммой выкупа и большим процентом возврата. То есть наличие платы динамически зависело от покупательской истории клиента.

Теперь отказ от покупки при получении и возврат товара стал платным для всех. Как пояснил сотрудник пункта выдачи в Новосибирске, у разных покупателей разная только цена за единицу товара — от 50 до 100 рублей.

До этого Wildberries сократил срок возврата не понравившихся товаров — с 21 до 14 дней. А также изменил условия возврата по браку.

Если раньше при получении товара покупатель обнаруживал брак, он мог сообщить об этом сотруднику магазина, чтобы тот сделал соответствующую пометку в системе, и плата за отказ не снималась. Теперь, если покупатель не желает платить за отказ от бракованной или неверно вложенной в посылку вещи, нужно выкупить товар и оформить возврат по браку через личный кабинет.

Относительно введения платы за отказ и возврат покупок ранее компания пояснила, что эта мера призвана решить проблемы.

Первая — это огромные логистические траты из-за любителей заказать на примерку побольше вещей, что в итоге приводит к удорожанию товаров. И вторая проблема — нечестная конкуренция, когда продавцы под фейковыми аккаунтами заказывают товары конкурентов с целью вывести их из оборота.