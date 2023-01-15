Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в экономике страны как стабильную. Достигнутые показатели оказались лучше не только прогнозов противников РФ, но и ожиданий руководства России, отметил он.

«В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая», — сказал Путин в интервью журналисту Павла Зарубина на канале «Россия-1».

Президент отметил, что в России один из главных макроэкономических показателей — безработица — находится на историческом минимуме.

«Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она от сегодняшних 11,9% может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и обеспечить их реальные доходы», — обратил внимание Путин.