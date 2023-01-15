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Путин порадовался за состояние российской экономики

Источник:
«Россия-1»
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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в экономике страны как стабильную. Достигнутые показатели оказались лучше не только прогнозов противников РФ, но и ожиданий руководства России, отметил он.

«В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая», — сказал Путин в интервью журналисту Павла Зарубина на канале «Россия-1».

Президент отметил, что в России один из главных макроэкономических показателей — безработица — находится на историческом минимуме.

«Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она от сегодняшних 11,9% может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и обеспечить их реальные доходы», — обратил внимание Путин.

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kygear

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Disobedient

Десантников жаль. Влупили бы по Банковой со всей праведностью гнева! Да так чтобы ошметки до варшавы...

mosquito__2010

Политика США уже добралась и до конкурсов красоты. Видно что то там трещит уже давно немножко.

korvinsS

Ну да им хохлы не нужны на территории которую они уже считают своей. Так что до последнего хохла !!!