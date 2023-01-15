Кардиолог посоветовала крупы для укрепления сердца

Нешлифованные крупы считаются самыми полезными для здоровья сердца, рассказала кардиолог, диетолог, кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

В нешлифованных крупах содержится максимум клетчатки, которая способствует усвоению питательных веществ и играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, приводит «Газета.ру» слова Павличенко.

Врач объяснила, что в процессе обработки зерна из него удаляются самые полезные вещества и остается только эндосперм — внутренний слой, который содержит углеводы, белок и небольшое количество витаминов и минералов.

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Главный же источник полезных веществ — оболочка семян, в которой содержатся витамины группы В, железо, медь, цинк, магний и антиоксиданты. Употребление цельных зерен значительно снижает уровень общего холестерина, «плохого» холестерина, триглицеридов и инсулина, сказала врач.

Павличенко отметила, что самыми полезными крупами являются ячневая, булгур и киноа, овсяные хлопья длительного приготовления, а также зеленая гречка, нешлифованный бурый и дикий рис.