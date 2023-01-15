Ученые доказали пользу плохого настроения для работы и учебы

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что люди в плохом настроении могут быстрее замечать ошибки. А внимательность положительно сказывается на результатах учебы и работы.

Ученые манипулировали настроением участников исследования, показывая им отрывки из грустного фильма «Выбор Софи» или комедии «Друзья». Отрывки из комедии не влияли на настрой участников, но грустные кадры формировали у них негативное настроение, приводит «Газета.ру» отчет об исследовании, опубликованный в Frontiers in Communication.

Затем участникам эксперимента дали прослушать серию аудиозаписей. Каждая состояла из четырех предложений, одно из которых содержало логическую ошибку. Например, в рассказ о вождении в ночное время или в текст о наблюдении за звездами было включено предложение «С включенным светом вы будете меньше видеть». В первом случае это утверждение было ошибочным, во втором — корректным.

Эксперимент показал, что участники в плохом настроении эффективнее обнаруживали ошибки. Анализ активности мозговых волн подтвердил, что эти люди были более осторожны и внимательны.