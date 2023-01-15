Путин положительно оценил ход специальной военной операции

Президент России Владимир Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции. Все идет по плану, заверил российский лидер.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

В пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска завершили освобождение города Соледар от украинских сил.

По его словам, полный контроль над Соледаром позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (Бахмут) и взять в окружение, расположенные там украинские войска.