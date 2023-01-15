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Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе скончался в Грузии возрасте 84 лет, сообщают местные СМИ.

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет и Институт иностранных языков.

В 1959 году Кикабидзе начал работу в Тбилисской филармонии, с 1966 года стал солистом вокально-инструментального ансамбля «Орэра».

В том же 1966 году дебютировал в кино в фильме «Встреча в горах», а через год снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!». Роль принесла ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене.

Настоящей звездой Кикабидзе стал после выхода фильма Данелии «Мимино», где он сыграл роль летчика Валентина (Валико) Мизандари.

Последние годы артист серьезно болел.

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