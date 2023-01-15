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Каждая последующая мутация коронавируса станет более заразной

Источник:
ТАСС
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Фото: © sputnikvaccine.com

Каждая новая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей, но при этом не будет более опасной, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Каждая новая мутация коронавируса, вероятнее всего, будет гораздо более заразной, чем предыдущая. Но самое главное, что вирус не становится более патогенным. Это эволюция вируса, ему невыгодно убивать своего хозяина», — приводит ТАСС мнение Тимакова.

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Роспотребнадзор сообщил об обнаружении первого случая заражения подвидом омикрон-штамма XBB.1.5 «кракен» в России. В ведомстве подчеркнули, что вводить ограничения не планируется.

Ученые считают, что «кракен» не вызывает тяжелого течения заболевания, при этом он является самым заразным вариантом вируса за всю историю пандемии. Кроме того, отмечалось, что впоследствии он может стать доминирующим вариантом коронавируса.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Научись отвечать по существу болезный, или ты слился уже ?

Удавиков

так он и сказал это в дипломатичном ключе, заголовок статьи вводит в заблуждение

Disobedient

Десантников жаль. Влупили бы по Банковой со всей праведностью гнева! Да так чтобы ошметки до варшавы...

kygear

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