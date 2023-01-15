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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина истощила запасы боеприпасов на Западе

Источник:
Sibnet.ru
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Запасы боеприпасов США и стран Европы к лету могут сократиться до критического уровня из-за поставок Украине, а Россия расширяет производство, считают западные военные аналитики.

«Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы США и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью», — приводит The Wall Street Journal мнение аналитиков.

По их мнению, Россия может расширить производство боеприпасов, что поставит Украину в опасное положение.

«США и Европа вкладывают средства в новые линии производства, но маловероятно, что до следующего года это привнесет большие изменения, создавая потенциально опасный разрыв между огневой мощью России и Украины во второй половине 2023 года», — предупредили аналитики.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Научись отвечать по существу болезный, или ты слился уже ?

Удавиков

так он и сказал это в дипломатичном ключе, заголовок статьи вводит в заблуждение

Disobedient

Десантников жаль. Влупили бы по Банковой со всей праведностью гнева! Да так чтобы ошметки до варшавы...

kygear

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