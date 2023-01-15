Запасы боеприпасов США и стран Европы к лету могут сократиться до критического уровня из-за поставок Украине, а Россия расширяет производство, считают западные военные аналитики.

«Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы США и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью», — приводит The Wall Street Journal мнение аналитиков.

По их мнению, Россия может расширить производство боеприпасов, что поставит Украину в опасное положение.

«США и Европа вкладывают средства в новые линии производства, но маловероятно, что до следующего года это привнесет большие изменения, создавая потенциально опасный разрыв между огневой мощью России и Украины во второй половине 2023 года», — предупредили аналитики.