Республиканцы обвинили Байдена в дискредитации власти в США

Обнаружение секретных документов у Джо Байдена, которые он хранил в гараже со времен своего вице-президенства, стало одной из причин недоверия американцев к власти, заявил спикер Палаты представителей Конгресса, республиканец Кевин Маккарти.

«Посмотрите на президента Байдена. Он был вице-президентом, держал их [документы] в разных местах в открытом виде», — приводит ТАСС слова Маккарти. Он напомнил, что Трампа обвиняли в подобном проступке и Белый дом тогда натравил на него спецслужбы.

«Он критиковал Трампа, использовал Минюст, чтобы тот провел обыск у Трампа. Вы думаете, это правильно?» — сказал республиканец. «Вы видели, как они сливали фотографии документов Трампа. Где фотографии документов Байдена? <...> Это как раз то, что заставляет Америку не доверять своему правительству», — отметил Маккарти.

Министр юстиции США Меррик Гарленд 12 января объявил о назначении спецпрокурора для расследования дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. Как уточнил министр, его ведомство получило сведения об обнаружении этих бумаг 4 ноября прошлого года. Широкой общественности о произошедшем стало известно только в январе.

Упомянутые материалы относятся к тому времени, когда Байден был вице-президентом США (2009-2017).