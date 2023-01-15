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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия передаст Украине танки Challenger 2

Источник:
ТАСС
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Великобритания в ближайшие недели передаст Украине 14 танков Challenger 2 и усилит давление на другие страны с целью увеличения поставок вооружения Киеву со стороны союзников, говорится в опубликованной стратегии по украинскому кризису.

«Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку в войне, которая ведется на суше», — приводит ТАСС содержание документа.

Британский танк Challenger 2
Британский танк Challenger 2
Фото: Cpl Rigg / OGL v1.0

Ожидается, что за этим последуют около 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

«В ближайшие дни Соединенное Королевство начнет обучать военнослужащих ВСУ тому, как использовать танки и гаубицы», — говорится в коммюнике.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Научись отвечать по существу болезный, или ты слился уже ?

Удавиков

так он и сказал это в дипломатичном ключе, заголовок статьи вводит в заблуждение

Disobedient

Десантников жаль. Влупили бы по Банковой со всей праведностью гнева! Да так чтобы ошметки до варшавы...

kygear

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