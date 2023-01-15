Великобритания в ближайшие недели передаст Украине 14 танков Challenger 2 и усилит давление на другие страны с целью увеличения поставок вооружения Киеву со стороны союзников, говорится в опубликованной стратегии по украинскому кризису.

«Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку в войне, которая ведется на суше», — приводит ТАСС содержание документа.

Ожидается, что за этим последуют около 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

«В ближайшие дни Соединенное Королевство начнет обучать военнослужащих ВСУ тому, как использовать танки и гаубицы», — говорится в коммюнике.