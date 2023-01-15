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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ангарский маньяк захотел попасть на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Ангарский маньяк Михаил Попков, на счету которого более 80 жертв, признался, что не против поучаствовать в спецоперации.

Попков в интервью «Вести Иркутск» рассказал, что у него востребованная военно-учетная специальность, а на вопрос есть ли у него мечта, маньяк ответил: «В армию попасть».

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная о каких-то там супер-супер. А если реально исходить, объективно, честно — протянуть еще бы январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может, не задумываясь, согласился. Просто после теплого помещения оказаться сейчас в траншее холодной, на сколько там человека хватит?» — поделился Попков с журналистами.

Серийный убийца отбывал наказание в колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы в Мордовии. Сейчас его этапировали в Иркутск, так как он признался еще в двух убийствах.

Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. До 1998 года он служил в органах внутренних дел. Ему дали прозвище «ангарский маньяк».

Тема: Военная операция на Украине
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ЧП #Громкое дело #Иркутск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Научись отвечать по существу болезный, или ты слился уже ?

Удавиков

так он и сказал это в дипломатичном ключе, заголовок статьи вводит в заблуждение

Disobedient

Десантников жаль. Влупили бы по Банковой со всей праведностью гнева! Да так чтобы ошметки до варшавы...

kygear

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