Пассажирский самолет разбился в Непале, на борту были россияне

Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале, сообщают местные СМИ. На борту были россияне, сказали в российском посольстве

Катастрофа произошла между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду, приводит РИА Новости сообщение издания The Kathmandu Post

По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Представитель армии Кришна Бхандари позже сообщил, что погибли как минимум 16 человек. «Мы ожидаем найти больше тел. Самолет разбился на куски», — сказал он.

В российском посольстве сказали, что на борту самолета было четверо граждан России.