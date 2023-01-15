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Пассажирский самолет разбился в Непале, на борту были россияне

Источник:
РИА Новости
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Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале, сообщают местные СМИ. На борту были россияне, сказали в российском посольстве

Катастрофа произошла между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду, приводит РИА Новости сообщение издания The Kathmandu Post


По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Представитель армии Кришна Бхандари позже сообщил, что погибли как минимум 16 человек. «Мы ожидаем найти больше тел. Самолет разбился на куски», — сказал он.

В российском посольстве сказали, что на борту самолета было четверо граждан России.

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