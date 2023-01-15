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Овечкин повторил рекорд Гретцки

Источник:
«Р-спорт»
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Фото: All-Pro Reels / CC BY-SA 2.0

Россиянин Александр Овечкин стал пятым игроком в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросившим 400 шайб в домашних матчах.

В рамках встречи регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в воскресенье на «Кэпитал Уан Арене» в столице США, Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для россиянина 400-й, заброшенной в домашних играх.

Овечкин стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим этой отметки. Рекордсменом по голам в домашних матчах является Уэйн Гретцки (492 шайб). После канадца следуют Горди Хоу (449), Яромир Ягр (411) и Майк Гартнер (401), приводит «Р-спорт» статистику НХЛ.

Также Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, который забросил по 400 и более шайб в домашних и гостевых матчах. В его активе 400 голов в домашних встречах и 410 в гостевых. Первым хоккеистом, который добился этого достижения, стал Уэйн Гретцки (492 голов в домашних и матчах и 402 в гостевых).

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Спорт #Хоккей
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mosquito__2010

Научись отвечать по существу болезный, или ты слился уже ?

Удавиков

так он и сказал это в дипломатичном ключе, заголовок статьи вводит в заблуждение

Disobedient

Десантников жаль. Влупили бы по Банковой со всей праведностью гнева! Да так чтобы ошметки до варшавы...

kygear

Политическое решение направленное против Китая.Карту откройте и всё станет ясно.