Овечкин повторил рекорд Гретцки

Россиянин Александр Овечкин стал пятым игроком в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросившим 400 шайб в домашних матчах.

В рамках встречи регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в воскресенье на «Кэпитал Уан Арене» в столице США, Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для россиянина 400-й, заброшенной в домашних играх.

Овечкин стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим этой отметки. Рекордсменом по голам в домашних матчах является Уэйн Гретцки (492 шайб). После канадца следуют Горди Хоу (449), Яромир Ягр (411) и Майк Гартнер (401), приводит «Р-спорт» статистику НХЛ.

Также Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, который забросил по 400 и более шайб в домашних и гостевых матчах. В его активе 400 голов в домашних встречах и 410 в гостевых. Первым хоккеистом, который добился этого достижения, стал Уэйн Гретцки (492 голов в домашних и матчах и 402 в гостевых).