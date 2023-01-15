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Женщина и трое детей погибли при пожаре в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Омской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, женщина с тремя детьми в возрасте двух, семи и девяти лет погибли во время пожара, произошедшего ночью в воскресенье в частном доме, расположенном в деревне Белоусовка.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Омской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На момент прибытия пожарных горели дом и веранда, произошло обрушение кровли.

Следственными органами по факту их смерти. На место происшествия выехали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статья 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Топ комментариев

mosquito__2010

Научись отвечать по существу болезный, или ты слился уже ?

Удавиков

так он и сказал это в дипломатичном ключе, заголовок статьи вводит в заблуждение

Disobedient

Десантников жаль. Влупили бы по Банковой со всей праведностью гнева! Да так чтобы ошметки до варшавы...

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