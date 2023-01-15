Женщина и трое детей погибли при пожаре в Омской области

Женщина и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Омской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, женщина с тремя детьми в возрасте двух, семи и девяти лет погибли во время пожара, произошедшего ночью в воскресенье в частном доме, расположенном в деревне Белоусовка.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Омской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На момент прибытия пожарных горели дом и веранда, произошло обрушение кровли.

Следственными органами по факту их смерти. На место происшествия выехали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статья 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).