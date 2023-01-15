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Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка

Источник:
РБК
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Титул «Мисс Вселенная — 2023» завоевала американка филиппинского происхождения, модель Р’Бонни Габриэл. 

Филиппино-американка опередила участницу из Венесуэлы Аманду Дудамель, которая заняла второе место. Третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканской Республики.

Габриэл предложила увеличить максимальный возраст претенденток на корону. «Мне 28 лет. И я самая старшая из участниц. <...> Моя любимая фраза: «Если не сейчас, то когда?» Потому что, как женщина, я считаю, что возраст не определяет нас», — приводит РБК слова модели.

28-летняя Габриэл родилась в Хьюстоне, она модель и дизайнер. В прошлом году девушка стала первой американкой азиатского происхождения, выигравшей конкурс «Мисс США».

Россию представляла Анна Линникова из Оренбурга, победительница «Мисс Россия — 2022», она не попала в финал. Всего за титул боролись 84 девушки со всего мира.

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