НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский генерал предрек решающее сражение на Украине

Источник:
ТАСС
234 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия добилась значительного успеха, взяв штурмом город Соледар в ДНР, однако впереди у противоборствующих сторон решающее сражение, заявил генерал-лейтенант США в отставке Джозеф Кит Келлог.

По прогнозу американского генерала, боевые действия будут продолжаться всю зиму с переменным успехом, обе стороны попытаются пойти в наступление. Весной им предстоит «большое сражение».

При этом Келлог полагает, что по итогам генерального сражения определится окончательный победитель конфликта, после чего между Москвой и Киевом начнутся мирные переговоры.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подтвердил, что Кремль готов завершить специальную военную операцию на Украине путем переговоров.

Тема: Военная операция на Украине
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
WSJ увидело в назначении Герасимова знак скорого наступления
Российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение
МИД заявил о борьбе России с альянсом западного ВПК и Украины
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Банк России выпустил в обращение золотой червонец
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Американский генерал предрек решающее сражение на Украине
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
Путин поручил ввести компенсации похищенных мошенниками денег
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
43
Россия согласилась на переговоры с Украиной
36
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию
31
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар
30
Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной