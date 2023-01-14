Американский генерал предрек решающее сражение на Украине

Российская армия добилась значительного успеха, взяв штурмом город Соледар в ДНР, однако впереди у противоборствующих сторон решающее сражение, заявил генерал-лейтенант США в отставке Джозеф Кит Келлог.

По прогнозу американского генерала, боевые действия будут продолжаться всю зиму с переменным успехом, обе стороны попытаются пойти в наступление. Весной им предстоит «большое сражение».

При этом Келлог полагает, что по итогам генерального сражения определится окончательный победитель конфликта, после чего между Москвой и Киевом начнутся мирные переговоры.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подтвердил, что Кремль готов завершить специальную военную операцию на Украине путем переговоров.