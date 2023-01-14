НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Серверы игры Cross Fire закроют в России

Источник:
Sibnet.ru
199 1
Фото: © кадр из игры Cross Fire

Российские серверы онлайн-шутера Cross Fire закроются 20 февраля, сообщается на сайте проекта. Причиной стал закончившийся контракт на распространение локализованной игры.

«Прошло более 12 лет с момента запуска Cross Fire, и нам крайне тяжело говорить о том, что это путешествие подходит к концу. Мы искренне сожалеем и благодарим всех, кто поддерживал и любил Cross Fire все эти годы», — отмечается в сообщении.

10 января была закрыта регистрация в игре и пополнения счета, с 17 января будет отключена возможности тратить кредиты в игре, а 20 февраля состоится остановка игровых серверов Cross Fire.

При этом активных игроков Cross Fire ждут подарки в Warface. Напомним, обладатели тарифа «Игровой» от Ростелекома получают в игре Warface дополнительные бонусы. Для их активации нужно зайти в личный кабинет на сайте провайдера и выбрать опцию «VK Play».

Еще по теме
Плюс ТВ и симки: что такое «Комбо Игровой»
Тариф «Игровой» открывает доступ к тысячам книг
Геймерская экосистема: что включено в интернет-тариф «Игровой»
Какие бонусы в «Мире танков» получают абоненты «Игрового»
смотреть все
Новости #Интернет #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Геймерская экосистема: что включено в тариф «Игровой»
Геймерский тариф «Игровой» от компании Ростелеком обеспечивает комфортные условия геймерам в популярных онлайн-играх
info.sibnet.ru
Подписка Wink «5 в 1»: как сэкономить киноману
Обладатели подписки Wink «5 в 1» получают доступ сразу к пяти онлайн-кинотеатрам, при этом цена подключения существенно ниже по сравнению с оплатой каждого сервиса отдельно
 Цилиндрический роутер
#Интернет
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
 info.sibnet.ru
#Умный дом
Цифровая душа: что умеет колонка с Марусей
Колонка с голосовым ассистентом «Маруся» — прекрасный помощник и для взрослого и для ребенка. Как выглядит и что умеет умный гаджет?
Все статьи
Обсуждение (1)
Актуальные
обзоры
13 января
Плюс ТВ и симки: что такое «Комбо Игровой»
10 января
Геймерская экосистема: что включено в тариф «Игровой»
10 января
Как выбрать игровую клавиатуру
10 января
Какие бонусы в «Мире танков» получают абоненты «Игрового»
 Смотреть все