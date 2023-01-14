Серверы игры Cross Fire закроют в России

Российские серверы онлайн-шутера Cross Fire закроются 20 февраля, сообщается на сайте проекта. Причиной стал закончившийся контракт на распространение локализованной игры.

«Прошло более 12 лет с момента запуска Cross Fire, и нам крайне тяжело говорить о том, что это путешествие подходит к концу. Мы искренне сожалеем и благодарим всех, кто поддерживал и любил Cross Fire все эти годы», — отмечается в сообщении.

10 января была закрыта регистрация в игре и пополнения счета, с 17 января будет отключена возможности тратить кредиты в игре, а 20 февраля состоится остановка игровых серверов Cross Fire.

При этом активных игроков Cross Fire ждут подарки в Warface. Напомним, обладатели тарифа «Игровой» от Ростелекома получают в игре Warface дополнительные бонусы. Для их активации нужно зайти в личный кабинет на сайте провайдера и выбрать опцию «VK Play».