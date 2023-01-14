Подсчитан рост цен за 2022 год

Потребительская инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94%, следует из опубликованных данных Министерства экономического развития РФ.

За декабрь потребительские цены выросли к предыдущему месяцу на 0,78%. Так, в сегменте продовольственных товаров цены в декабре выросли на 0,6% к показателям ноября.

В сегменте непродовольственных товаров в декабре темпы роста цен составили 0,05%. В частности, возобновился рост цен на легковые автомобили (0,11%) после снижения на протяжении семи месяцев подряд.

В секторе услуг в декабре рост цен ускорился до 2,04%, что связано с индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг, перенесенной с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Также ускорился рост цен на услуги пассажирского транспорта (3,5%) и услуги связи (1,44%). При этом подешевели услуги зарубежного туризма — на 6,39% после роста на 6,87% в ноябре.