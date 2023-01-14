НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитан рост цен за 2022 год

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: © Sibnet.ru

Потребительская инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94%, следует из опубликованных данных Министерства экономического развития РФ.

За декабрь потребительские цены выросли к предыдущему месяцу на 0,78%. Так, в сегменте продовольственных товаров цены в декабре выросли на 0,6% к показателям ноября.

В сегменте непродовольственных товаров в декабре темпы роста цен составили 0,05%. В частности, возобновился рост цен на легковые автомобили (0,11%) после снижения на протяжении семи месяцев подряд.

В секторе услуг в декабре рост цен ускорился до 2,04%, что связано с индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг, перенесенной с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Также ускорился рост цен на услуги пассажирского транспорта (3,5%) и услуги связи (1,44%). При этом подешевели услуги зарубежного туризма — на 6,39% после роста на 6,87% в ноябре.

Еще по теме
Путин поручил ввести компенсации похищенных мошенниками денег
Доллар в 2023 году: курс на 80?
Устаревшие мобильные приложения Сбербанка перестанут работать
Россияне набрали кредитов на рекордные 27 трлн рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Банк России выпустил в обращение золотой червонец
Обсуждение (0)
О самом главном
Без банальностей: как сблизится с девушкой в переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
«Совы», «жаворонки» и «голуби»: зачем знать свой хронотип
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
43
Россия согласилась на переговоры с Украиной
36
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию
31
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар
30
Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной