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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские десантники перешли в наступление на Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские силы развивают успех на Донецком направлении — десантники наступают в направлении населенного пункта Соль в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Активные действия ведут штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, отмечается в сообщении.

За сутки российским силам в ходе наступательных боев удалось уничтожить более 70 украинских военных, один танк, пять боевых бронемашин и четыре автомобиля, уточнило ведомство.

Ранее российские войска полностью освободили город Соледар вечером 12 января. Освобождение этого населенного пункта имеет важное значение для дальнейших успешных наступательных действий, подчеркнуло Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

c2h5oh76

значит, все правильно делается

mosquito__2010

Научись отвечать по существу болезный, или ты слился уже ?

5sZYduRIyn

вот когда рагули закончатся, тогда 404 и будет диктовать свои условия?

Удавиков

так он и сказал это в дипломатичном ключе, заголовок статьи вводит в заблуждение