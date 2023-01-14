Российские десантники перешли в наступление на Донбассе

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Российские силы развивают успех на Донецком направлении — десантники наступают в направлении населенного пункта Соль в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Активные действия ведут штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, отмечается в сообщении.
За сутки российским силам в ходе наступательных боев удалось уничтожить более 70 украинских военных, один танк, пять боевых бронемашин и четыре автомобиля, уточнило ведомство.
Ранее российские войска полностью освободили город Соледар вечером 12 января. Освобождение этого населенного пункта имеет важное значение для дальнейших успешных наступательных действий, подчеркнуло Минобороны.
c2h5oh76значит, все правильно делается
mosquito__2010Научись отвечать по существу болезный, или ты слился уже ?
5sZYduRIynвот когда рагули закончатся, тогда 404 и будет диктовать свои условия?
Удавиковтак он и сказал это в дипломатичном ключе, заголовок статьи вводит в заблуждение