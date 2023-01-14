Российские десантники перешли в наступление на Донбассе

Российские силы развивают успех на Донецком направлении — десантники наступают в направлении населенного пункта Соль в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Активные действия ведут штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, отмечается в сообщении.

За сутки российским силам в ходе наступательных боев удалось уничтожить более 70 украинских военных, один танк, пять боевых бронемашин и четыре автомобиля, уточнило ведомство.

Ранее российские войска полностью освободили город Соледар вечером 12 января. Освобождение этого населенного пункта имеет важное значение для дальнейших успешных наступательных действий, подчеркнуло Минобороны.