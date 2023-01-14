Умерла артистка Инна Чурикова

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — цитирует директора ТАСС.

Актрисе было 79 лет. Минувшим летом с Чуриковой произошел несчастный случай — она неудачно упала со сцены и получила травму. Из-за этого она попала в больницу и на время оставила работу.

Театральную известность Чурикова получила в 1974 году, когда молодой режиссер Марк Захаров дал ей главную роль в спектакле «Тиль». Она также сыграла в фильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман».