Windows внезапно удалила ярлыки

Недавнее обновление «Защитника Windows» вызвало исчезновению ярлыков программ из меню «Пуск» и с панели задач операционной системы Windows.

Компания Microsoft занимается изучением проблемы — по ее данным, она вызвана новым правилом безопасности «Настройка возможностей сокращения направлений атак уязвимой зоны» (ASR).

При этом все пострадавшие пользователи имели на своем компьютере Microsoft 365. Самостоятельно можно обойти возникшую проблему, настроив правило «Блокировать вызовы API Win32 из макроса Office» только для аудита.

Во многих случаях единственным действенным вариантом является ручной запуск приложений из папки — с помощью «Пуск» или командой «Выполнить». Microsoft до устранения ошибки временно отменила правило, которое приводит к сбою.