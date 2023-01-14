Intel вернул россиянам доступ к драйверам

Раздел с драйверами на сайте Intel вновь стал доступен в России. После начала военной операции РФ на территории Украины он перестал открыться для российских пользователей.

Представитель компании заявил изданию Tom's Hardware, что Intel предоставляет доступ к ресурсам для обновления драйверов как часть гарантийных обязательств перед клиентами.

При этом Intel подчеркнула, что компания приостановила свою деятельность в России в апреле 2022 года и после этого не меняла политику в отношении работы в стране.

Главная страница сайта Intel по-прежнему недоступна в России. При попытке зайти на нее появляется сообщение о том, что компания приостановила все деловые операции в стране.