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Intel вернул россиянам доступ к драйверам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Intel

Раздел с драйверами на сайте Intel вновь стал доступен в России. После начала военной операции РФ на территории Украины он перестал открыться для российских пользователей.

Представитель компании заявил изданию Tom's Hardware, что Intel предоставляет доступ к ресурсам для обновления драйверов как часть гарантийных обязательств перед клиентами.

При этом Intel подчеркнула, что компания приостановила свою деятельность в России в апреле 2022 года и после этого не меняла политику в отношении работы в стране.

Главная страница сайта Intel по-прежнему недоступна в России. При попытке зайти на нее появляется сообщение о том, что компания приостановила все деловые операции в стране.

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Топ комментариев

c2h5oh76

значит, все правильно делается

sib_man9

"гегемон" чуток намочила портки, это бывает

GammiPluh

Компания застройщик (пока занимается демонтажем небезопасных зданий), чего так янки напряглись

5sZYduRIyn

вот когда рагули закончатся, тогда 404 и будет диктовать свои условия?