Mazda показала автомобиль с роторным мотором

Японская компания Mazda показала гибридный кроссовер MX-30 e-Skyactiv R-EV, который оснащен роторно-поршневым двигателем.

Выпуск предыдущей модели с таким типом мотора был прекращен летом 2012 года — на тот момент роторно-поршневой мотор имело купе японского концерна RX-8.

При этом если ранее роторно-поршневой двигатель использовался для привода колес, то в Mazda MX-30 он вращает генератор, который служит для подзарядки тяговой батареи гибридной машины.

Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет 50 километров, а при поездках на дальние расстояния задействуется генераторная установка. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 140 километров в час.