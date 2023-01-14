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Mazda показала автомобиль с роторным мотором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©

Японская компания Mazda показала гибридный кроссовер MX-30 e-Skyactiv R-EV, который оснащен роторно-поршневым двигателем.

Выпуск предыдущей модели с таким типом мотора был прекращен летом 2012 года — на тот момент роторно-поршневой мотор имело купе японского концерна RX-8.

При этом если ранее роторно-поршневой двигатель использовался для привода колес, то в Mazda MX-30 он вращает генератор, который служит для подзарядки тяговой батареи гибридной машины.

Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет 50 километров, а при поездках на дальние расстояния задействуется генераторная установка. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 140 километров в час.

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