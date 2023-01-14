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Россия запустит спутники ГЛОНАСС нового поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jürgen Treutler / CC BY-SA 2.0

Россия в 2023 году запустит три навигационных спутника ГЛОНАСС нового поколения, сообщается на сайте «Главкосмоса».

Так, запланированы запуски двух спутников «Глонасс-К» и одного «Глонасс-К2». Эти аппараты излучают больше навигационных сигналов — семь и девять соответственно, тогда как стандартные зонды имеют пять сигналов.

Помимо этого, на орбиту отправятся аппараты дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА», «Арктика-М», «Обзор-Р», «Ресурс-П», «Электро-Л», два «Метеора-М» и две «Ионосферы».

Спутники «Глонасс-К2» сменят аппараты предыдущего поколения « Глонасс-М». Кроме увеличения количества навигационных сигналов, у них больший гарантированный срок активного существования, меньше вес и потребление энергии.

Сейчас орбитальную группировку ГЛОНАСС составляют 25 аппаратов, из которых четыре — «Глонасс-К», остальные — «Глонасс-М». При этом один аппарат находится на этапе ввода в систему.

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