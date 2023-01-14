Украина получила тяжелую технику от союзников

Киев начал получать тяжелую военную технику от западных союзников, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику», — написал он в в своем телеграм-канале.

По оценкам экспертов, зарубежные страны и международные организации с начала специальной военной операции России на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более 150,8 миллиарда долларов.

Порядка 48,5 миллиарда пошли на украинские военные нужды. Лидерами по военной помощи оказались США, Великобритания и Евросоюз.