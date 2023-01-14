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Россия согласилась на переговоры с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © United Nations

Москва готова к достижению целей СВО с помощью переговоров, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Условиями окончания спецоперации дипломат назвал ликвидацию угрозы России и дискриминации русскоязычного населения Украины. По словам дипломата, если не случится мирного урегулирования, Москва добьется этих целей военным путем.

При этом Небензя счел мирную инициативу Зеленского лицемерной, поскольку ранее Запад ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о запрете переговоров с Россией.

Путин 24 февраля 2022 года, объявляя военную операцию, назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

pepelmetal

Не бойтесь, это оборонительная компания

c2h5oh76

значит, все правильно делается

sib_man9

"гегемон" чуток намочила портки, это бывает

GammiPluh

Компания застройщик (пока занимается демонтажем небезопасных зданий), чего так янки напряглись