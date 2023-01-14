Путин поручил ввести компенсации похищенных мошенниками денег

Механизм выплаты банками компенсаций клиентам, чьи деньги были похищены мошенниками, появится в России. Такое поручение Центробанку и правительству дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, компенсации должны выплачивать банки и другие кредитные организации. Премьер Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина должны представить Путину свои предложения до 1 июля 2023 года.

По данным за 2021 год, мошенники похитили у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей, но финансовые учреждения вернули только 6,8% из этой суммы.

В сентябре глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков внес законопроект, который обязывает банки возмещать переведенные без согласия клиента средства. Однако он на сегодня даже не прошел первое чтение.