Власти США изучат новые сообщения об НЛО

Правительство США изучит более 500 сообщений об НЛО, которые собрали специалисты Национальной разведки.

Отмечается, что только с июня 2021 года было зафиксировано 247 неопознанных аномальных явлений. Также были получены записи о 144 наблюдениях за подозрительными воздушными объектами.

Еще 119 отчетов носят архивный характер, однако требуют изучения. Инциденты находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и NASA, так как могут быть демонстрацией неизвестных технологий.

Некоторые из этих НЛО продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа, подчеркивается в сообщении Управления директора Национальной разведки.