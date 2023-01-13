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Евросоюз предложил «ядерные санкции» против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © European Parliament

Евросоюз может ввести против России новый пакет санкций уже 24 февраля. При этом ряд европейских стран настаивают на включение в него российского ядерного сектора.

В частности, санкции могут коснуться «Росатома» и его руководства. Источники Reuters уточнили, что целью таких ограничений является сворачивание сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью.

Десятый пакет санкций Евросоюза также может затронуть российские СМИ и банки, которые предлагается исключить из глобальной системы SWIFT. При этом отмечается, что европейским партнерам все труднее находить консенсус по данным вопросам.

По данным Bloomberg, на «Росатом» и его дочерние предприятия приходится 35% мирового обогащения урана. На сегодня Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США, на ее долю приходится более четверти всего импорта этого продукта.

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