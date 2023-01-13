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«Чебурашка» обогнал «Аватара» и установил рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»

Вышедший в прокат 1 января 2023 года отечественный фильм «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю российского кинематографа.

За первые десять дней проката кинолента в прокате собрала 3 528 556 464 рубля, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Таким образом, «Чебурашка» превысил показатель предыдущего лидера — фильма «Аватар», который суммарно заработал в российском прокате 3 516 796 661 рубль.

На третьем месте — российский фильм «Холоп», который вышел на экраны в конце 2019 года и принес 3 082 031 790 рублей. Ожидается, что общие сборы «Чебурашки» в итоге достигнут 4 миллиардов рублей при бюджете фильма в 850 миллионов.

Режиссером «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко, который также снял «Последнего богатыря» и «О чем говорят мужчины». Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

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