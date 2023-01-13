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Евросоюз потратил рекордные деньги на закупку газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Европа в третьем квартале 2022 года купила газ на рекордную за последние десять лет сумму — 101 миллиард евро, следует из отчета Еврокомиссии.

Регион в 2021 году приобрел топлива на сумму в 29 миллиардов евро. В третьем квартале 2022 года объем импорта российского газа в Европу сократился на 74% относительно аналогичного периода 2021 года.

Так, импорт через Беларусь по трубопроводу снизился на 96%, по «Северному потоку» — на 85%, через Украину — на 63%. Поставки по «Турецкому потоку» выросли на 21%.

В итоге с января по ноябрь 2022 года Евросоюз импортировал из США вдвое больше сжиженного природного газа, чем за весь 2021 год. Объем закупок составил 52 миллиарда кубометров против 22 миллиардов в 2021 году.

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