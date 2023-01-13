Германия назвала незаконной передачу Украине танков Leopard

Передача танков Leopard Украине без разрешения ФРГ является противозаконной, заявила представитель правительства Германии Кристиане Хофман.

Германия — производитель танков Leopard, поэтому ни одна страна не может самовольно передать бронемашины без разрешения Берлина, уточнила она. Хофман также отметила, что страны-союзники не обращались к Германии с такой просьбой.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт ранее заявила, что окончательное решение о передаче Украине танков Leopard не принято. Она обещала поставить Киеву вместо этих танков боевые машины Marder.

С начала военной операции Украина запрашивает у стран ЕС боевые танки западного образца. Leopard считается одним из лучших танков современности наряду с российской «Арматой» и американским M1A2 «Абрамс».