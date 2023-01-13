Evolute выпустит три новые модели электромобилей

Автопроизводитель «Моторинвест» планирует запустить производство трех новых моделей российских электромобилей под брендом Evolute, сообщила пресс-служба компании.

Среди новых моделей — электрокроссовер Evolute i-Jet с запасом хода до 490 километров и электроминивен Evolute i-Van, который проедет 400 километров на одной зарядке. Их производство запланировано на второй квартал 2023 года.

Электрический вседорожник с рабочим названием Evolute SUV+ российский производитель планирует выпустить «в ближайшем будущем». Информацию о новинке компания пока не разглашает.

Электромобили под брендом Evolute начали производить в сентябре 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, второй — кроссовер i-Joy. Пока выпущено 1,7 тысячи машин, продано 452 электрокара.

Цена на электроседан без учета государственных субсидий составляет 2,99 миллиона рублей, на электрокроссовер — 3,49 миллиона рублей.