НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Evolute выпустит три новые модели электромобилей

Источник:
Sibnet.ru
261 0

Автопроизводитель «Моторинвест» планирует запустить производство трех новых моделей российских электромобилей под брендом Evolute, сообщила пресс-служба компании.

Среди новых моделей — электрокроссовер Evolute i-Jet с запасом хода до 490 километров и электроминивен Evolute i-Van, который проедет 400 километров на одной зарядке. Их производство запланировано на второй квартал 2023 года.

Электрический вседорожник с рабочим названием Evolute SUV+ российский производитель планирует выпустить «в ближайшем будущем». Информацию о новинке компания пока не разглашает.

Электромобили под брендом Evolute начали производить в сентябре 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, второй — кроссовер i-Joy. Пока выпущено 1,7 тысячи машин, продано 452 электрокара.

Цена на электроседан без учета государственных субсидий составляет 2,99 миллиона рублей, на электрокроссовер — 3,49 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
«Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Автомобили Lada получат китайский вариатор
Новые Lada Largus и Xray заканчиваются у дилеров
Эксперт усомнился в планах по производству «Москвича»
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Командующий СВО: почему Герасимов сменил Суровикина
Госдума призвала Турцию не держать русских за дураков
Ученые выяснили, кому требуется алкоголь каждый день
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
39
Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс
36
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию
31
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар
30
Песков не увидел перспектив для мирных переговоров с Украиной